"شعراوي": تحسين خدمات الطرق والنقل لخدمة 25 مليون مواطن

أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أننا نستهدف رفع كفاءة وتطوير الخدمات العامة المقدمة لحوالى 7 مليون مواطن بالقري المصرية من خلال رفع كفاءة وتطوير حوالى 35 مدرسة، و40 وحدة صحية، و 40 وحدة بيطرية، و30 مركز شباب، و20 مجمع تنموي متكامل.





وأوضح شعراوي أن الوزارة تستهدف ضمن خطتها أيضاً تحسين خدمات الطرق والنقل لخدمة حوالى 25 مليون مواطن من خلال رصف ورفع كفاءة مجموعة كبيرة من الطرق المحلية بالمحافظات، وإقامة عدد من الكبارى لربط القرى بالمدن وبالطرق الرئيسية.



