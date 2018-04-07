"شعراوي": نستهدف تحصيل 100 مليار جنيه بإزالة التعديات على أراضي الدولة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف في خطتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وقوات إنفاذ القانون على إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وإستردادها وتقنين الحالات الجادة، حيث من المستهدف تحصيل مبلغ 100 مليار جنيه.





وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن أهم ملامح خطة الوزارة خلال الأربع سنوات القادمة ضمن برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.



