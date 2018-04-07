ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"شعراوي": نستهدف تحصيل 100 مليار جنيه بإزالة التعديات على أراضي الدولة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 11:58 ص
شعراوي: نستهدف تحصيل 100 مليار جنيه بإزالة التعديات على أراضي الدولة
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
طباعة
ياسمين مبروك
 
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة  تستهدف في خطتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وقوات إنفاذ القانون على إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وإستردادها وتقنين الحالات الجادة، حيث من المستهدف تحصيل مبلغ 100 مليار جنيه.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن أهم ملامح خطة الوزارة خلال الأربع سنوات القادمة ضمن برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 12:20:07 PM