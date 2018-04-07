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وزير التنمية المحلية: نستهدف توفير 100 مصنع تدوير ومدفن صحي للقمامة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 11:56 ص
وزير التنمية المحلية: نستهدف توفير 100 مصنع تدوير ومدفن صحي للقمامة
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهم ملامح خطة الوزارة خلال الأربع سنوات القادمة ضمن برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وأكد شعراوى أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة منظومة القمامة وتحسين البيئة بالمحافظات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توريد 2500 معدة نظافة متنوعة ، تنفيذ 200 محطة وسيطة ، و100 مصنع تدوير ومدفن صحى آمن  .

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