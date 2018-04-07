ننشر حقيقة انسحاب الشركة المنتجة لفيلم "السقا" من استكماله

نفت شركة الريماس للإنتاج الفنى، للمنتج إبراهيم إسحق، كل ما تردد عن انسحاب الشركة من إنتاج فيلم "3 أشهور"، بطولة الفنانين أحمد السقا، ومني زكي، وخالد الصاوي، ومن أخراج محمد سامي.

وأوضح المنتج إبراهيم اسحق، في بيان خاص، أن سبب عودة فريق عمل الفيلم من "أمريكا" وعدم استكمال المشاهد المقرر تصويرها هناك، هو عدم التزام الشركة المنفذة للعمل بأمريكا ببنود التعاقد، تغير تام في الميزانية التي كان متفق عليها بين الطرفين حيث تم زيادتها بنسبه 100٪؜.

وأكد إبراهيم، أن شركة الريماس مستمرة في إنتاج الفيلم بشكل طبيعي وليس هناك نية للتأجيل، موضحًا أن فريق عمل "3 أشهور" يعود للتصوير في أقرب وقت.