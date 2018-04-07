بالفيديو.. بلاك بيري تستعرض مواصفات هاتفها الجديد "KEY2"
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 11:51 ص
تستعرض شركة "بلاك بيري" مواصفات هاتفها الجديد KEY2، عن طريق نشر فيديو مدته 5 دقائق، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.
ويعرض الفيديو بعض مميزات الهاتف مثل Locker، وBlackBerry Hub، فضلا عن كيفية نقل المحتوى من هاتف المستخدم الحالي إلى أجهزة أخرى، كما توجد بعض اللقطات التي تشير إلى أن هاتف KEY2 لديه بالفعل مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.
ويعتبر هاتف بلاك بيري KEY2 هو الجيل الثاني من هاتف "KEY”، وهو يوفر تصميم كلاسيكي بشاشة لمسية ولوحة مفاتيح كاملة، حيث يمتلك شاشة LCD بقياس 4.5 بوصة، تعلو لوحة مفاتيح QWERTY كاملة، والتي يمكن استخدامها لبرمجة ما يصل إلى 52 اختصارًا.
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