رئيس حي الأسمرات: افتتاح المرحلة الثالثة من المشروع خلال شهرين (فيديو)

أكد حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، أن الحي يشهد تطورات لخدمات الأهالي يوميا على خلفية المتابعة المستمرة للمشروع بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا انه سيتم استكمال حي الأسمرات 1 و2 بمعدل 11 ألف أسرة من العشوائيات الخطرة عن طرق زيادة 8 أحياء.

وأضاف "الغندور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات خلال شهرين، وستكون متميزة ولم يسبق لها مثيل لأي سكن حكومي، لأنها 10 أدوار بـ2 أسانسير، موضحًا أن عدد الوحدات سيكون نحو 7 آلاف وحدة، وتضم العمارة الواحدة 10 أدوار بعدد 60 شقة.



