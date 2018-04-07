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وزير الخارجية الأردني: يجب معالجة الوضع جنوب سوريا بأسرع وقت ممكن

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 11:54 ص
وزير الخارجية الأردني: يجب معالجة الوضع جنوب سوريا بأسرع وقت ممكن
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أسماء العزب
 
قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إنه يجب معالجة الوضع جنوب سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأوصح "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، اليوم الأربعاء، أن عليهم تقديم العون لتفادي كارثة إنسانية جنوب سوريا.

وأشار إلى أن هدفهم التوصل إلى تسوية للأزمة السورية وتهدئة الوضع في الجنوب السوري.
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