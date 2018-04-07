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"متولي" وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بـ"هندسة الزقازيق"

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 11:49 ص
متولي وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بـهندسة الزقازيق
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصدر الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد سعد متبولي عبدالكريم، وكيلًا لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وحمل القرار رقم 1192 لسنة 2018، تعيين "متبولي" وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة لمدة 3 سنوات.
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