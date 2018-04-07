فتح باب التقديم لاختبارات القدرات كليتي التربية النوعية والرياضية بكفر الشيخ

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، عن فتح باب التقديم لاختبارات القدرات لكلية التربية النوعية ‏‏"قسمي: التربية الفنية والتربية الموسيقية" وكلية التربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ، حيث يتم ‏استقبال الطلاب الراغبين في التقديم من الساعة التاسعة صباحًا من خلال مسئولي شئون ‏الطلاب ولجنة الاستقبال بكلية التربية النوعية ويتم تسجيل الطالب علي موقع التنسيق الالكتروني للثانويه العامه لتحديد ميعاد اختبار القدرات الخاصة بهم.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، انه تم عقد اول اختبار للطلاب المتقدمين امس الثلاثاء، علي ان يتم عقد باقي الاختبارات ابتداءا من يوم السبت المقبل، وعن اختبارات القدرات، مضيفًا ان الاختبار الاول مدته ٤٥ دقيقه وهو عباره عن اختبار ذكاء ومعلومات عامة في التخصص ويعقبه اختبار مهارات "رسم - تصميم".



اضاف محافظ كفر الشيخ، أنه بالنسبة للتربية الفنية و" سماعي - ايقاع - غناء "، بالنسبة للتربية الموسيقية وان هذه الاختبارات يتم تصحيحها الكترونيا وذلك حرصا علي تطبيق الشفافية والعدالة بين الطلاب المتقدمين.