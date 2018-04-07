الرياض تسجل أعلى نسبة معدل إصدار وتجديد لـ"الجوازات"

سجلت إدارة جوازات الرياض أعلى معدل طباعة جوازات سفر سعودي في يوم واحد، حيث تمّ إصدار وتجديد عدد "4094" جوازًا سعوديًا عدا العمليات الأخرى مثل تسليم الجواز وتصاريح إذن السفر.

وأكّد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبد الرحمن السحيباني، أن إدارة جوازات منطقة الرياض تواصل العمل بجميع الإمكانيات وبكامل طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير.

وأضاف أنَّ إدارة جوازات منطقة الرياض تشهد هذه الأيام كثافة كبيرة، لكنها استعدت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية عبر هذه الخطة التي تأمل فيها لتحقيق توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وحث "السحيباني" المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمة استلام الجواز "إصدار – تجديد" عن طريق البريد السعودي "واصل" المتوفرة في مكاتب البريد السعودي في أرجاء مدينة الرياض والتي تعمل حتى الساعة التاسعة مساءً.

وشدد اللواء السحيباني على المواطنين الراغبين للسفر إلى خارج المملكة إلى ضرورة الاهتمام بجوازات سفرهم والمحافظة عليها وعدم إهمالها أو رهنها، أو وضعها في الأماكن غير الآمنة واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل الغير.

وبدأت جوازات منطقة الرياض في تنفيذ الحملة الإعلامية التوعوية الخاصة بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي التي دشنتها المديرية العامة للجوازات مؤخرًا تحت عنوان "جوازك .. هويتك".