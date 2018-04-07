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وزير الإسكان: الانتهاء من 4900 وحدة سكنية بمشروع "المحروسة 1و2"

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:40 ص
وزير الإسكان: الانتهاء من 4900 وحدة سكنية بمشروع المحروسة 1و2
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أحمد الشيخ
 

صرح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 193 عمارة بمشروع "المحروسة 1و2"، بمدينة النهضة حى السلام ثان، وهى جاهزة للافتتاح، موضحاً أن المشروع يضم نحو 4900 وحدة سكنية، وعدد من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.


وأشار مصطفى مدبولي إلى أن المشروع  يضم جميع الخدمات الخاصة بالمنطقة، حيث تم توفير ملاعب مفتوحة، ومراكز خدمات صحية، ونقطة شرطة وإطفاء، ومنافذ بيع، ودور حضانة، لخدمة السكان المستفيدين بالمشروع.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يضم مشروع المحروسة 1، 128 عمارة سكنية (العمارة تتكون من أرضي + 5 أدوار) توفر حوالي 3200 وحدة سكنية، و84 وحدة تجارية، و28 مكتباً، بينما يضم مشروع المحروسة 2، 65 عمارة سكنية (العمارة تتكون من أرضي + 5 أدوار) توفر حوالي 1600 وحدة سكنية، موضحاً أنه تم إتاحة نموذج يراعي الظروف الخاصة لمن سيحصل على هذه الوحدة، حيث تم توفير عمارة بكل مشروع (أرضي + 5 أدوار) بها 72 وحدة سكنية، عبارة عن أستوديو، وبها 3 مصاعد.​


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