مفاجأة.. هل تزوجت سمية الخشاب من أحمد سعد في شهور عدتها؟

تداول شطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة سمية الخشاب، مع طليقها الفنان اللبناني بدر الشاعري، والذي تزوجته منذ فترة قبل معرفتها بالفنان أحمد سعد، وقالت وقتها إنها متزوجة من رجل إسكندراني ورفضت ذكر اسمه.

كما تداولوا أيضا تغريدة للإعلامي اللبناني إيللي باسيل فور زواج سمية من أحمد سعد خرج وكتب على صفحته أن سمية تزوجت خلال شهور العدة التي لم تنتهي بعد، واتهمها بالكذب، وقال إنها كانت متزوجة من بدر الشاعري.

ولكن لم تخرج سمية الخشاب، وتنفي أو تثبت هذه الادعاءات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي.



