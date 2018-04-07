البورصة تبدأ تعاملاتها بأرباح 900 مليون جنيه





أستهلت "البورصة" تعاملاتها على ارتفاع جماعى للمؤشرات خلال جلسة اليوم "الأربعاء" ، حيث صعد مؤشرها الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.21%، مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين المصريين ،على الاسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.





حيث ربح رأس المال السوقى 900 مليون جنيه ليصل عند مستوى 911.8 مليار جنيه مقابل نحو 910.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.21% ليصل عند مستوى 16455.45 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.39% محققا مستوى 810.66 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.24% محققا مستوى 2069.40 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 48 مليون جنيه، من خلال تداول 29.6 مليون سهم، بتنفيذ 1.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 57 شركة مقيدة، ارتفع منها 19 سهمًا، وتراجعت أسعار 6 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 32 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلاً 1.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 94.88% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات البيع، مسجلًا 1.1 مليون جنيه، و 425 ألف جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 2.75%، 2.37% من التداولات.



