الطالع الفلكى الأربِعَاء 4/7/2018..فَاكِهَة مُحَرّمَة!





**القمر فى الرّبع الثّالث، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى السّادسة و50 دقيقة صباح غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى السّابعة و24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





*اليوم 26 بَؤونَة قبطى، 3 تَمّوز رُومى، 19 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وأوليلو كمان إن هِيّا إشترتْلَكْ شبشبْ أطيفة مُعتبر بخمسة جنيه عشان يتأطّع على دماغك.(ميمى شكيب من مسرحيّة حسن ومرقص وكوهين-1960)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل لبرج الأسد - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من بُرج السّرطان لتدخل بُرج الاسد فى العاشرة و55 دقيقة ليلاً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج العذراء فى الثّامنة و 55 دقيقة صباح 1 أغسطس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة...

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء.(تنتقل للسّرطان فى 16 يوليو)

(عطارد) ----- فى السّرطان.(ينتقل للأسد 2 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى الأسد.(تنتقل للعذراء فى 1 أغسطس)

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 6 نوفمبر)

(زُحل) ------- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 11 أكتوبر 2018)





الأسد برج تحكمه الشمس/الإيجو/الأنا وبحلول الزّهرة فيه يتزايد شعور المرأة بنفسها لأعلى مستوى وكرامتها ليست محلّ مزاح أو تشكك وأنت مُطالب بمُعَامَلة إناث أسرتك بكل إحترام ،الهدايا الثمينة والدلال المُفْرِط والمديح المُستمر لجمالها فالمديح نقطة ضعف الأسد وكذلك الزّهرة، تجنّب إنتقادها تحت أى ظرف خصوصاً أمام الآخرين للحفاظ على بريستيج الأنثى ، مُجَارَاتها فى طلباتها الطفولية وإن بَدَت سخيفة أو صبيانيّة هى من صميم حقّها وليست عيباً ولاعيب فى ذلك طالما بالحلال.

خلال تواجد الزّهرة فى برج الأسد قد تبدو لك الزّهرة/الأنثى/الزّوجة كملكة النحل وبسبب اللهفة الزائدة للعق العسل فقد تستمتع الزهرة/الزوجة بمُمَارسة لعبة التشويق القديمة شِمّ ولاتدوق على رأى الشّوام وكلّما كانت الزّهرة/الزّوجة مُتمنّعة كلّما زاد تشبّث الزوج بها ولا عيب فى ذلك طالما بالحلال شرط ألا تُظهر الخنوع فتكون على صورة حسن مُصطفى مع زوجته نادية سيف النصر بفيلم أنا الدكتور أوفريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرّجال أو محمود ياسين بفيلم القط أصله أسد،إن كنت فى مرحلة السعى للزواج فالحَذّر من الإختيار الخاطئ فى هذا التوقيت، كلما تمنّعت العروس زاد تشبّثك بها رغم أنها قد لا تكون بالمواصفات التى حلمت بها لكنها رغبتك الجامحة للإمساك بشيئ تشعر أنه بعيد المنال وترغب فى الشعور بلذّة الفوز بالإمساك به ، لكن هذه اللذة قد تكلفك أن تكون صورة من محمود عبد العزيز بفيلم الصعاليك، إن كانت العلاقة خاطئة بالأساس فعليك تذكر صور لأبطال الأفلام (عمر الشريف بفيلم من أجل إمرأة ، محمود ياسين بفيلم الشيطان إمرأة/عالم وعالمة ، حسين فهمى بفيلم صفقة مع إمرأة) إعمل فى نفسك معروف وابتعد عن مواطن الشبهات ولا تُسلم لِجَامَك للشهوة أوتتخلى عن العقل وإلا كانت النتجية كارثيّة كنماذج أبطال فيلم شهد المَلِكَة والتى عبّرت عن الزهرة فى برج الأسد بشكل سلبى.

إثارة غيرة الزّوجة/الزّهرة خلال تواجدها فى بُرج الأسد ولو من باب تحريك المياه الرّاكدة فكرة غبيّة عواقبها غير محمودة فلا تجرّبها، المنطقة الفاصلة بين بُرجيْن مائى والآخر نارى (الحُوت والحمل ، السرطان والأسد ، العقرب والقوس) تُسمّى غنْدَاتَا ولمدة 72 ساعة وحتى إستقرار الكوكب المنتقل للبرج النارى تكون فترة تشويش ذهنى،وبما أن الزهرة ستكون فى مواجهة المريخ 180 فى الجدى فهذا (قد) يتسبب فى تحدٍ بين الرجال والنساء لأسباب تافهة ، من وجهة نظر أخرى فالوقت مُناسب لتجديد برج الأسد/مكان قوتك عملك أو منزلك بالديكورات الجديدة ، شراء المشغولات الذهبية والتى تكفل تأمين مكانة الأسد المَلَكِيّة من غدر الأيّام الصعبة ، تصميم فساتين ثمينة ، ديكورات فخمة ،أفلام سينمائيّة ضخمة وتسويقها للفئة المُناسبة من الجمهور ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً،كًن أكثر وضوحاً ووضّح عباراتك بعناية شديدة لتلافى سوء الفهم.

برج الثور: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة بصورة ودّيّة ، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج الجوزاء: قد يحاول بعض الخبثاء اللعب على وتر العاطفة لإستغلال طيبتك وشهامتك،لاتقدّم المساعدة إلا لمن يستحقّها ووفّر قرشك لمحتاج حقيقى وليس لصاً.

برج السّرطان: لا تكن حسّاساً زيادةً عن اللازم ،حاول إبعاد العاطفة عن شئون العمل مع إحتفاظك بمراعاة الدّواعى الإنسانيّة الطارئة.





برج الأسد: سمعت عن دراما الحمقى مِمّن سارو وراء شهواتهم حتى غرقو؟ إذاً لاتسمح لنفسك أن تكون واحداً منهم، إبتعد عن الشّبهات، لاتقرصينى يانحلة.





برج العذراء: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الميزان: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج العقرب: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن وأبيه أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين أحد أفراد أسرتك إن وُجد.





برج القوس: إبتعد عن التدخل أو التطفل فى شئون الآخرين ، إن أردت إسداء نصيحة فلتكن فى السرّ وبأسلوب مُغلف بورق سوليفان.





برج الجدى: إنتهاءك من الأعمال المتأخرة واحداً تلو الآخر يزيح من على صدرك عبء كبير،عندها بإمكانك المطالبة بمستحقاتك المتأخرة بجرأة.





برج الدّلو: من المُفيد أن نقع تحت ضغط عصبى من وقتٍ لآخر لأنه يستنفر فينا قدراتنا ومهاراتنا الدفينة ، قيامك بحل المشاكل يعنى تراكم لخبراتك.





برج الحُوت: الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد، هذا يعنى البحث عن فرصة لوظيفة إضافيّة لقروش زيادة بالحلال.



