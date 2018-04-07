البيت الأبيض: هذا ما سيقوله ترامب في قمة حلف الناتو

ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان غيدلي، أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن أمام قمة الناتو في بروكسل أن بلاده لن تكون "حصّالة نقود" للعالم.

وفي معرض إجابته على سؤال عما سيتحدث الرئيس الأمريكي عنه أمام قمة حلف شمال الأطلسي، قال غيدلي: "ينوي الرئيس خلال هذه الاجتماعات التمسك بالموقف الذي يتضمن حماية الأمريكيين، ودعم شركائنا وحلفائنا، ولكن، وكما قال مرات عديدة، كانت أمريكا في كثير من الأحيان تعتبر حصالة نقود للعالم بأسره، ومن الضروري وقف ذلك".

وكان قادة دول حلف شمال الأطلسي قد تعهدوا في القمة التي عقدت في ويلز في سبتمبر 2014 بزيادة نفقات بلدانهم العسكرية خلال 10 سنوات بنسبة لا تقل عن 2 % من إجمالي الناتج المحلي.

وينفق في الوقت الحالي ثمانية أعضاء فقط في الحلف على الدفاع أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تبلغ الميزانية العسكرية للولايات المتحدة نحو 3.58% من إجمالي الناتج المحلي، وألمانيا 1.2%.

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة هذه القضية في قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة التي ستعقد في بروكسل يومي 11 و12 يوليو الجاري.