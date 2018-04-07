"أبو الغيط": الإرهاب أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الإرهاب يعد من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، متابعا أن القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحدهم ولكنها قضية العرب ككل وستبقى كذلك حتى حل هذا الصراع التاريخي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



