"أبو الغيط": الإرهاب أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:39 ص
ندى محمد
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الإرهاب يعد من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، متابعا أن القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحدهم ولكنها قضية العرب ككل وستبقى كذلك حتى حل هذا الصراع التاريخي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح في كلمته خلال جلسة البرلمان العربي، نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن حيادها تجاه النزاع الفلسطيني الاسرائيلي واصبحت جزءا من المشكلة عن طريق القرارات المتتالية غير السليمة، مشيرا إلى أننا نخوض معركة حقيقية على الصعيد الدبلوماسي من اجل الحصول على الحق الفلسطيني.
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