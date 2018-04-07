زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شمال إسرائيل

ضربت هزة أرضية خفيفة شمالي إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن قوة الهزة بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها قرب بحيرة طبريا على عمق 15 كم.

وقال إسرائيليون إنهم شعروا بالهزة في مناطق من شمال إسرائيل حتى وسطها، وسادت حالة رعب في أوساط الكثيرين منهم خاصة القريبين من مركز الهزة.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن إسرائيلي يدعى ابراهام كوهين إنه شعر بالهزة في مدينة صفد، و"كل شيء اهتز في منزله، وسقطت كل الأشياء التي كانت على الرفوف وتحطمت".

كما شعر السكان بالهزة في مدن حيفا والعفولة والجليل وهضبة الجولان المحتلة وغيرها.

ولم يعلن على الفور عن وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح جراء الهزة.