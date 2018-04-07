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الشامي: قائمة الإنتظار كارثة كبيرة على الكرة المصرية

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:34 ص
الشامي: قائمة الإنتظار كارثة كبيرة على الكرة المصرية
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الفجر الرياضي
 

قال محمود الشامي، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن قائمة الإنتظار المفتوحة مصيبة وكارثة كبيرة على الكرة المصرية، لافتا إلى هذه القائمة مخالفة لتعليمات الاتحاد الدولي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "قائمة الإنتظار تعطي الحق لأي لاعب بشراء أي عدد من اللاعبين والإبقاء عليهم دون قيدهم ومنحهم 50% من المستحقات فقط، وهو ما يخالف اللوائح".

وأكمل: "القرار النهائي من اتحاد الكرة هو أن تكون القائمة 25 لاعبا مع قائمة إنتظار مفتوحة وإعارات مفتوحة، مع إمكانية ضم 5 لاعبين جدد على القائمة في انتقالات يناير".

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