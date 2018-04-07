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مصطفى بدرة: الدولة تعاني أعباء اقتصادية متراكمة منذ عهد الإخوان

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:31 ص
مصطفى بدرة: الدولة تعاني أعباء اقتصادية متراكمة منذ عهد الإخوان
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ندى محمد
 
قال الدكتور مصطفى بدرة، خبير الاستثمار والتمويل، إن الصعوبات التى تواجه أى حكومة هى زيادة عدد المواليد، متابعا أن الدولة المصرية تعاني من أعباء اقتصادية ضخمة تراكمت على الدولة خلال عام حكم الإخوان.

وأضاف في حواره ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن عجز الموازنة فى 2010 - 2011 كانت تقترب من 100 مليار، وهذا المعدل انخفض كثيرا في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن السياحة وحدها كانت تساهم بـ 14 مليار دولار فى موازنة 2010 – 2011 وهو ما فقدته الدولة على خلفية عدم استقرار الامن في هذا الوقت.
المزيد عن: مصطفى بدرة عهد الإخوان أعباء اقتصادية أخبار مصر
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