مصطفى بدرة: الدولة تعاني أعباء اقتصادية متراكمة منذ عهد الإخوان

قال الدكتور مصطفى بدرة، خبير الاستثمار والتمويل، إن الصعوبات التى تواجه أى حكومة هى زيادة عدد المواليد، متابعا أن الدولة المصرية تعاني من أعباء اقتصادية ضخمة تراكمت على الدولة خلال عام حكم الإخوان.



