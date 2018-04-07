رامي جمال يستعد لطرح ألبومه الجديد.. الليلة

يستعد النجم رامي جمال، اليوم الأربعاء، لطرح ألبومه الجديد "ليالينا" حيث نشر

البوستر الدعائى للألبوم، عبر حسابه الخاص على موقع الصور العالمى "إنستجرام"، معلقا عليه:"ساعات ساعات".

ويتعاون رامى جمال فى ألبوم "ليالينا" الذى يضم 17 أغنية، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.

كما انتهى رامى جمال من تصوير 3 أغنيات من ألبومه على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرهم فى لندن، وهم"ماتظلمنيش" و"تعيشي ليا" "ومفيش منها" وتعاون فيهم مع المخرج كريم نجيب ومن تصوير "روبي براينت" و"زاك ساني".

يذكر أن آخر البومات رامى جمال كان ألبوم "ملناش إلا بعض" الذى طرح في 2016، وضم 15 أغنية وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً منذ طرحه في الأسواق في تعاونه الثاني مع "نجوم ريكوردز"، وتصدر جميع الإستفتاءات، كما وصلت نسبة مشاهدة أغنية "أوعديني" على موقع "يوتيوب" لأكثر من 30 مليون مشاهدة.