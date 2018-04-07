طريقة عمل الكنافة العربية الغزاوية
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:27 ص
المقادير:
2 كوب سميد
2 كوب دقيق ابيض
2 كوب دقيق اسمر
رشة ملح
1 كوب ماء
4 ملعقة كبيرة حليب بودرة
3 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة ناعم
1 ملعقة صغيرة كبش قرنفل مطحون ناعم
1 ملعقة صغيرة فانيلا
3 ملعقة طعام سمنة مذوبة
½ كوب زيت ذرة
½ كوب جوز مفروم
لوز للتزيين
قطر (شيرة)
طريقة التحضير:
1- اخلطي الدقيق والسميد والملح مع بعض ثم اضيفي الماء بالتدريج كي لا يتحول المزيج لعجين.
2- اضيفي الحليب البودرة والقرفة وكبش القرنفل والفانيلا ثم حركي المكونات جيدا.
3- اضيفي السمنة المذوبة والزيت وحركي المكونات جيدا ثم ضعيها في صينية مدهونة بالسمنة.
4- ضعي ربع الكمية في الصينية وصفي فوقها الجوز ثم ضعي باقي الكمية.
5- ضعي الصينية بالفرن مدة 5 دقائق على حرارة خفيفة حتى ينضج ويتحمر الوجه.
6- اخرجي الصينية من الفرن وضعي القطر عليها وهي ساخنة.
7- زيني الكنافة باللوز وقدميها.
2 كوب سميد
2 كوب دقيق ابيض
2 كوب دقيق اسمر
رشة ملح
1 كوب ماء
4 ملعقة كبيرة حليب بودرة
3 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة ناعم
1 ملعقة صغيرة كبش قرنفل مطحون ناعم
1 ملعقة صغيرة فانيلا
3 ملعقة طعام سمنة مذوبة
½ كوب زيت ذرة
½ كوب جوز مفروم
لوز للتزيين
قطر (شيرة)
طريقة التحضير:
1- اخلطي الدقيق والسميد والملح مع بعض ثم اضيفي الماء بالتدريج كي لا يتحول المزيج لعجين.
2- اضيفي الحليب البودرة والقرفة وكبش القرنفل والفانيلا ثم حركي المكونات جيدا.
3- اضيفي السمنة المذوبة والزيت وحركي المكونات جيدا ثم ضعيها في صينية مدهونة بالسمنة.
4- ضعي ربع الكمية في الصينية وصفي فوقها الجوز ثم ضعي باقي الكمية.
5- ضعي الصينية بالفرن مدة 5 دقائق على حرارة خفيفة حتى ينضج ويتحمر الوجه.
6- اخرجي الصينية من الفرن وضعي القطر عليها وهي ساخنة.
7- زيني الكنافة باللوز وقدميها.
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