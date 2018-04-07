طريقة عمل الكنافة العربية الغزاوية

طريقة التحضير:



1- اخلطي الدقيق والسميد والملح مع بعض ثم اضيفي الماء بالتدريج كي لا يتحول المزيج لعجين.



2- اضيفي الحليب البودرة والقرفة وكبش القرنفل والفانيلا ثم حركي المكونات جيدا.



3- اضيفي السمنة المذوبة والزيت وحركي المكونات جيدا ثم ضعيها في صينية مدهونة بالسمنة.



4- ضعي ربع الكمية في الصينية وصفي فوقها الجوز ثم ضعي باقي الكمية.



5- ضعي الصينية بالفرن مدة 5 دقائق على حرارة خفيفة حتى ينضج ويتحمر الوجه.



6- اخرجي الصينية من الفرن وضعي القطر عليها وهي ساخنة.



7- زيني الكنافة باللوز وقدميها.

