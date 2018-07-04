سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-7-2018 في 4 بنوك حكومية

استقرت اسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، ليرتفع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما انخفض في بنك قناة السويس.





ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.85 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 17.94 جنيه.





وخفض بنك قناة السويس سعر شراء الدولار قرشا واحدا إلى 17.84 جنيه بينما استقر سعر البيع عند 17.94 جنيه.





وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.





وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي والقاهرة والبركة وكريدي أجريكول والعربي الأفريقي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.