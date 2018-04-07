نجم الزمالك السابق: الإصابات قضت على مسيرتي مبكرا

قال أحمد عبد المقصود، نجم نادي الزمالك الأسبق، إنه بدأ مسيرته داخل القلعة البيضاء منذ سن 8 سنوات، لافتا إلى أنه تم تصعيده داخل فرق الناشئين حتى تم قيده بالفريق الأول عام 1998.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "في أول موسم بالفريق الأول أجريت عملية جراحية ولكن كانت بشكل خاطيء الأمر الذي تسبب في خضوعي لخمس عمليات جراحية خلال عامين".

وأردف: "انتقلت إلى بتروجت في الدرجة الثانية ثم الشرقية للدخان، لكنني شعرت أنني لست قادرا على مواصلة اللعب، ومن بعدها اتجهت للتدريب".

وأكمل: "توليت مسئولية فريق 95 جيل يوسف أوباما ومحمود خالد شيكا والراحل يوسف محي وحصلنا على كل بطولات الجمهورية والقطاعات".

واستطرد: "توليت فريق 20 عام بالزمالك، ثم تلقيت عرضا من جانب فريق النجمة السعودي وسافرت لتولي مسئولية قيادة الفريق ونجحت في إبقاء الفريق بالدوري الممتاز بالفوز على الأهلي وبعض الفرق الكبرى بالنادي".

وأوضح: "أثناء زيارتي إلى مصر بعد وفاة والدتي قابلني أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك وقتها وطلب مني تولي مسئولية أحد فرق الناشئين بالنادي، ودربت فريق 2001 وفزت معهم بالعديد من البطولات".

وأردف: "انتقلت للعمل مع طارق مصطفى في تجربة خارج مصر، ثم بعد ذلك طلب مني مرتضى منصور، رئيس النادي، العمل في جهاز مؤمن سليمان، وعدت إلى الزمالك، قبل أن أتولى أخيرا مسئولية فريق الشباب بنادي التعاون وحققت معهم بطولة المملكة".