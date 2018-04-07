الإنتاج الحربي: صممنا على تنفيذ قائمة الـ25.. والدوري المصري ليس البريميرليج

قال اللواء أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، إنه حرص على زيارة الفريق في معسكره في بشرم الشيخ، وتأكد أن كل الأمور تسير بشكل جيد وهناك حالة إلتزام كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أؤيد قائمة الـ25 لاعب، من الموسم الماضي نطالب بها وكان هناك اتفاق مع اتحاد الكرة على تنفيذيها من الموسم الماضي، لكن نظرا لمشاركات الأهلي والزمالك الإفريقية وباعتبار الموسم انتقالي وافقنا، لكن في الموسم الحالي تمسكنا بموقفنا".

وأكمل: "من الموسم الماضي ونحن نعمل بتجربة الـ25 لاعب

وعن تجربة نادي الأهرام: "تجربة جديدة ومخيفة، هناك ضخ أموال بطريقة رهيبة وأرقام فلكية لا تتناسب مع القيمة التسويقية للاعبين في الدوري، هناك حالة من عدم الإتزان في الدوري حتى الآن".

وأردف: "الدوري المصري ليس الدوري الإنجليزي، هناك سقف للتعاقدات ولكن هنا الأمور ليس لها حدود، ثمن لاعب بهذه الفرق يساوي كل عقود لاعبي الإنتاج".