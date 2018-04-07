الاحتلال الإسرائيلي يمنع فنانًا أردنيًا من دخول فلسطين

أكد المنسق الإعلامي لمهرجان البيرة السادس عماد قراقرة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت الفنان الأردني متعب الصّقار من دخول فلسطين، للمشاركة في المهرجان الذي يُقام في مدينة القدس.

وكان من المقرر أن تكون حفلة الصّقار، اليوم الأربعاء، على أرض استاد مدينة البيرة.

وقال قراقرة في بيان صحافي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "هذه الإجراءات العنصرية لن تثنينا عن الاستمرار في تقديم واجبنا الوطني والاجتماعي، في إبراز وترسيخ الهوية الفلسطينية، من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات ثقافية".