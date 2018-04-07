ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الاحتلال الإسرائيلي يمنع فنانًا أردنيًا من دخول فلسطين

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:10 ص
الاحتلال الإسرائيلي يمنع فنانًا أردنيًا من دخول فلسطين
الأردني متعب الصقار
طباعة
وكالات
 

أكد المنسق الإعلامي لمهرجان البيرة السادس عماد قراقرة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت الفنان الأردني متعب الصّقار من دخول فلسطين، للمشاركة في المهرجان الذي يُقام في مدينة القدس.

 

وكان من المقرر أن تكون حفلة الصّقار، اليوم الأربعاء، على أرض استاد مدينة البيرة.

 

وقال قراقرة في بيان صحافي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "هذه الإجراءات العنصرية لن تثنينا عن الاستمرار في تقديم واجبنا الوطني والاجتماعي، في إبراز وترسيخ الهوية الفلسطينية، من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات ثقافية".

المزيد عن: فنان اردني دخول فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الأردني متعب الصقار اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 9:20:17 AM