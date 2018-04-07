عاجل.. رويترز: الصين ستطبق رسومًا على سلع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، في خبر عاجل لها، بأن الصين ستطبق رسومًا على سلع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار اعتبارًا من السادس من يوليو بتوقيت بكين.

وذكرت "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا بشأن فرض رسوم على البضائع الصينية، نظرًا إلى أن تأثير بكين على بيونغ يانغ لم يعد له نفس الأهمية بالنسبة لواشنطن.