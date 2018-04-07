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عروض تدريب بالجملة لهيكتور كوبر

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:01 ص
عروض تدريب بالجملة لهيكتور كوبر
كوبر
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الفجر الرياضي
 
أكد محمد شيحة، وكيل اللاعبين، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر تلقى الكثير من العروض في الساعات الماضية من أندية ومنتخبات عديدة لتدريبها.


وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر سيختار العرض الأنسب لتفكيره وطريقه لعبه وليس للأموال".


وأكمل: "كوبر حقق الأهداف التي تم الإتفاق عليه في بداية ولايته مع المنتخب الوطني، وعدم تجديد التعاقد كان واضحا في الجلسة التي عقدها مع مسئولو الجبلاية قبل المونديال".

وتابع شيحة: "كوبر قرر اصطحاب الجهاز المعاون له في المنتخب بالكامل في أي تجربة جديدة له داخل القارة الإفريقية أو المنطقة العربية".

وعاون كوبر في منتخب مصر أسامة نبيه في منصب المدرب العام ومحمود فايز مدربًا وأحمد ناجي مدربًا لحراس المرمى.



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