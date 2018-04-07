هيفاء وهبي تواصل تحضيرات ألبومها الجديد

تنشغل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد، استعدادا لطرحه خلال الأسابيع المقبلة.

ويضم الألبوم 15 أغنية، طرحت منها 4 أغنيات من قبل بشكل منفرد وهي، "قلها بحبك"، "ماتيجي نرقص"، "أهضم خبرية" و"توتة"، و11 أغنية جديدة منها "إجمدي" و"كان زمان" و"في يوم من الأيام" و"أضحك" و"وحشني" و"مزيكا".

وتتعاون هيفاء وهبي في الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أمير طعيمة، تامر حسين، عزيز الشافعي، شادي نور، عمرو المصري، أحمد عادل توفيق.