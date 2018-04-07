إنبي لأحمد رفعت: لا نلهث وراء من تركنا

قال خالد متولي، المدير الفني لنادي إنبي، إن استعدادات الفريق للموسم الجديد تسير بشكل جيد، لافتًا إلى أنه حرص على إجراء اختبارات بدنية للاعبي الفريق في الأيام الماضية.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "سننهي معسكر الإسكندرية خلال ساعات والعودة إلى القاهرة للحصول على راحة ثم خوض مجموعة من المباريات الودية على أن نعود إلى الإسكندرية مرة أخرى، لاستكمال المعسكر حتى موعد بداية الدوري".





وعن تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، قال: "تعاقدنا مع لاعب من المغرب بجانب أبو بكر يارا وفادي نجاح ولاعب يدعى شبانة من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى الحارس الموهوب عمرو حسام، حارس بتروجت السابق".





وعن استعادة أحمد رفعت مرة أخرى من الزمالك، قال: "اللي يسيب إنبي لا نفكر في إعادته مرة أخرى، إنبي لا يلهث وراء اللاعبين وكل ما قيل عن التفاوض مع زياد الدين الجزيري غير صحيح".



