ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المحكمة توجه 4 تهم لرئيس وزراء ماليزيا السابق وتطلق سراحه بكفالة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:47 ص
المحكمة توجه 4 تهم لرئيس وزراء ماليزيا السابق وتطلق سراحه بكفالة
رئيس الوزراء الماليزي السابق
طباعة
وكالات
 

قررت محكمة في كوالالمبور الأربعاء، 4 يوليو، إطلاق سراح رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بكفالة تقدر بـ247 ألف دولار، بعد يوم على اعتقاله من قبل هيئة مكافحة الفساد.

 

وألزمت المحكمة رئيس الوزراء السابق بحضور كل الجلسات المقبلة في قضيته، بعد أن وجهت له اتهامات رسمية تتعلق بخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة، في إطار تحقيق في اختفاء أموال من الصندوق الحكومي "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهاد" (1MDB) الذي تدور حوله الشبهات وتعصف به الفضائح.

 

من جهته أكد نجيب عبد الرزاق براءته من ثلاث تهم جنائية تتعلق بخيانة الأمانة وتهمة واحدة باستغلال السلطة، تجري حاليا التحقيقات معه فيها.

المزيد عن: نجيب عبد الرزاق ماليزيا رئيس الوزراء الماليزي السابق المحكمة 4 تهم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 9:20:17 AM