إنبي: "أفشة" اختار المال بالانتقال للأهرام.. و"رامي" لن يلعب للأهلي

قال خالد متولي، المدير الفني لنادي إنبي، محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، فكر في الأموال قبل أي شيء، بعد انتقاله إلى فريق الأهرام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أفشة لم يرحل إلى الأهلي أو الزمالك وهو ما يؤكد أن اللاعب فكر في الأمور المالية فقط.. جلست مع أفشة أكثر من مرة وطلبت منه أن يضع الاحتراف في حساباته خلال الفترة الحالية، لكن اللاعب لو كان له رأي أخر".





وأشار إلى إن النادي أغلق ملف رحيل رامي صبري، كابتن الفريق، بشكل نهائي، لافتًا إلى أن اللاعب انتظم في معسكر الفريق من بدايته.





وتابع مدرب إنبي: "رامي تفهم الأمر وأغلقنا ملف رحيله للنادي الأهلي أو لأي ناد آخر بشكل نهائي واللاعب يستعد حاليا للموسم الجديد.. رامي صبري على قدر كبير من الثقافة والاحترام والتفكير المعتدل، وهو ما ينقص الكثير من اللاعبين".



