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تركي آل الشيخ: محمود الخطيب يومه بسنة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:25 ص
تركي آل الشيخ: محمود الخطيب يومه بسنة
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 
فسر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية تأخر إنشاءات المدينة الرياضية للنادي الأهلي.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: "أنا عندي 36 سنة ودمي حار لكن الخطيب 64، وعدلي القيعي أكثر من 70، ويومهم بسنة.. وأنا الثانية عندي بسنة".

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن تنازله عن كل القضايا التي رفعها ضد النادي الأهلي لكشف أوجه صرف تبرعاته للمجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب.

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