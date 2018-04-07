الليلة.. معتز الدمرداش يستضيف حمدي الوزير في "آخر النهار"

يحل الليلة الفنان حمدي الوزير، ضيفًا على برنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش في تمام الثامنة مساءً.





ومن المنتظر أن يتحدث "الوزير" عن كواليس رحلة الفنانين لروسيا لمساندة المنتخب الوطني، ويكشف عما إن كانوا دخلوا إلى غرف اللاعبين كما تردد أم لا.





ومن المقرر أن يعلق الوزير، على وصفه بأشهر متحرش في تاريخ السينما المصرية.



