غدًا.. رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر التميز الحكومي

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في مؤتمر التميز الحكومي.





ويشهد المؤتمر، عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومي والإصلاح الإداري.





وتستعرض وزارة التخطيط رحلة التميز في القطاع الحكومي، إضافة إلى عرض تجربة بنك مصر على العقود والتطورات في نماذج الإدارة.



