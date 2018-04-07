الشاطر: أيوب الكعبي على أعتاب الزمالك

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن دخول مسئولي نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى مفاوضات جادة مع المغربي أيوب الكعبي للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن مسئولي نادى الزمالك حسموا صفقة المغربي الكعبي بنسبة 90% ولا يتبقى إلا رأى المدرب السويسري كريستيان جروس للاختيار بينه وبين مهاجم كولومبي ميجيل مورييو، وإن كان الكعبي الأقرب لامتلاكه مهارات فنية وبدنية عالية.

وتابع: " رحب اللاعب المغربي بشدة للانتقال لنادي الزمالك خاصة بعد أخذ رأى مجلس ادارة القلعة البيضاء والتى أثنت بشدة على مستوى اللاعب الفنية والبدنية".