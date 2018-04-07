من "الكاسيت" إلى "الداونلود".. جمهور عمرو دياب يروي ذكريات ألبوماته (صور)

"التهجير" والبعد عن الحلم في بورسعيد، والفرحة بالعودة لشق الطريق مع الموسيقار هاني شنودة، ثم رحلة الدراسة بأكاديمية الفنون والبحث عن الفرصة في القاهرة، حتى نجاح التحدي وتحقيق النجومية بألبوم "ميال" عام 1988، هي "ذكريات" صنعت تاريخ نجم اعتلى قمم النجاح، فأصبح "عمرو دياب".





وكما كانت الذكريات نقطة انطلاقه في عالم الفن، أصبحت مفتاح علاقته بجمهوره، وهو ما يستعرضه "الفجر الفني"، من خلال إجابات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





عن ذكرى "السفر" والاستمتاع بأجواء الألبوم بعيداً عن زحام العاصمة، قال "أحمد يسري": "(كمل كلامك) كنت فى بورسعيد وبالصدفة سمعت شريط عمرو دياب نزل ونزلت من البيت زى المجنون، اشتريت (وكمان) قعدت ألف 3 ساعات فى منطقة اسمها النورس على حد بيبيع شرائط كاسيت لحد ما لقيته ومشيت فالشارع حاطط الهاند فرى وطاير من الفرحة".





وقال "إياد الخواجة": "ألبوم (معدي الناس) اول لما نزل كنت مسافر والباقة كانت بتخلص ف قولت هصبر نفسي بأغنية على ما ارجع، هوب لقيتني محمل الالبوم كله و الباقة والرصيد خلصانين"، وقال "محمد عصام": "ألبوم (الليلة) كنت ف اسكندرية واما عرفت ان الالبوم نزل روحت قعدت فى سايبر ونزلته".





وقالت "حبيبة خالد": "ألبوم (الليلة) 2013 نزل وأنا رايحة مرسى مطروح سافرت بالليل وصلت الصبح كان نزل.. ألبوم (معدي الناس) 2017 نفس مطروح بس وأنا هناك"، وقال "محمد ماهر": "ألبوم (وياه) كان فيه بانر كبير اوى لعمرو فى طريق مصر اسكندريه الصحراوى، وكان شكله تحفه فقررت اطلع اسكندريه عشان اشوفه وانا رايح العربية جت عنده بالتحديد وعطلت تقوليش هي كمان كانت عايزة تشوفه".







وعن الذكريات الطريفة التي عاشها الجمهور بالتزامن مع طرح ألبوماته، قال "وسام يوسف": "وقت ألبوم (أحلى وأحلى) كنت في السعودية وصابح عندي شغل (أنا مدرس ماث) المهم حملت الألبوم وخدت الهيدفون وداخل المدرسة، دخلت غرفة المعلمين وهوب اشتغلت أغنية (لا لا) هوب انا قعدت ارقص وناسي إن في بني ادمين ورايا هوب كله نام ع الارض من الضحك".







وقال"محمد بسيوني": "ألبوم (ليلي نهاري) قبل ماينزل كنت انا وأخويا بنسمع منه كوبليهات في التليفون الأرضي لحد ما بيت ابويا اتخرب والفاتوره جاتلنا الفين جنيه.. ألبوم (علم قلبي) كنت شايل ييجي 300 مادة في الترم الاول، في اولي ثانوي وبسمعه في السر عشان ابويا ميعرفش عشان كان مفكر ان انا زعلان ومتأثر وانا اصلا ولا في دماغي ومركز مع (قالي الوداع) و(خليني جنبك).





وقال "أحمد يسري": "ألبوم (تملى معاك) 2000 كنت لسه مخلص 3 اعدادى وكان كل همى احوش 7 جنيه عشان اجيب الشريط وكان اغلى شريط فى سوق الكاسيت وقتها، (ليلى نهارى) 2004 نزل فى ليلة امتحان قانون دولي عام وانا وصحابى اقسم بالله قطعنا ورق المراجعات ورميناه من البلكونة وشغلنا الشريط على (الصب) وقعدنا نسمعه لتانى يوم ومروحناش الامتحان".





وقالت "سماح منصور": "ألبوم (معدي الناس) نزل يوم مباراة الكلاسيكو وكان ربحان ريال مدريد، يعني بطبيعة الحال مافي نوم، كان يوم بيجنن ع جميع الأصعدة، وقتها نزل 4 الصبح هون ع الجروب، وشغلت نغمة الحرمان عالعالي بنص الليل وفيقت الحارة، وضلت صفارة (قلبي تمناه) تصفر براسي اسبوع على اد ما عدت الاغنية".





وعن ذكريات سماع الألبوم ومحاولات الحصول على نسخة منه قبل ظهور التكنولوجيا، قال "محمد بسيوني": "ألبوم (أكتر واحد) لما نزل كان غالي جدا وكنت انا واخويا عند خالتي وقاعدين كلنا وقاعد بزن عشان مش عارف اشتريه وفجأة لقينا واحد صاحب ابن خالتي بيخبط علينا وبيديله الشريط عشان يسجلهوله طبعا كلنا اتصدمنا من الفرحة وقام ابن خالتي مسجله لينا احنا كمان وبقينا بنام ونقوم والالبوم مابيخرجش من (الاستريو).





وقال "حازم كتالو": "ألبوم (تملي معاك) مكنش التقدم وتطور بهاد الوقت.. كنت روح قدام البيت في محل بيع كاسيت نزل الألبوم ولا لسه، ابقى على هالحاله فترة طويلة.. طبعا (ليلي نهاري) كان ايام الثانويه وكنت انزل اروح دروس خصوصيه ولاقي عربيات الشارع كلها قصاد عيني ونغمات الموبايل وحشتيني وكان هاد وقت بداية الموبايلات.. البوم وياه في الكليه وكنت في بداية ارتباطي… البوم بناديك تعالى كنت خاطب.. البوم شفت الايام، قبل فرحي بأسبوع".





وعن الذكريات الخاصة التي ربطت الجمهور بأشهر ألبوماته، قال "أحمد الجيلاني": "اول البوم اشتريته فى حياتى كان ألبوم (ويلوموني) كنت صغير 7 سنين مكنتش بسمع اغانى ولا اعرف مطربين وقفت كده قدام الالبوم وفضل اختار وروحت مختار (ويلومونى) كده معرفش ايه اللى شدنى ليه ووالدى طبعا اللى حاسب ومن ساعتها مبسمعش غير الهضبه واشتريت الالبومات القديمه اللى قبله كمان.. وليا ذكرى كمان مع جدتى الله يرحمها كنت بسمع فى البوم (تملى معاك) بس يعنى بعد الالبوم بكام سنه واصرت اني اشتريلها واحد لانها مش ساكنه معانا ولفيت محلات الكاسيت كلها علشان اجيبهولها".





وقالت "أمينة أحمد": "مكنتش بحب عمرو اوى، حبيبى هو اللى حببنى فيه من شدة حبه ليه كنا مرتبطين لما كان نازل (معدى الناس) ودى اكتر فترة حبيت فيها عمرو خصوصا لما كان يغنيلى وقتها حبيت عمرو اووى عشانه دلوقتى هينزل الالبوم الجديد واحنا مافيش نصيب بنا يعتبر دى اصعب فتره همر بيها خصوصا لما ينزل الالبوم".





وقالت "ميرنا داود": "لما ألبوم (معدي الناس) نزل كنت باقة وكانت قربت تخلص ومكانش ينفع الالبوم اللي فضلت مستنياه مسمعوش لبست يومها هدومي وروحت عند خالي عشان أحمله عشان هو عنده واي فاي ونزلته وبعته لكل صحابي عشان طلبوه مني وفرحت يومها جدا"، وقالت "أنا دو": "ألبوم (أحلى وأحلى) نفس الوقت اللى اتولد فيه احلى حاجه حصلتلى ابنى"، وتزامن ألبوم "ليلي نهاري" مع أحزان "محمود غريب"، قائلا: "أبويا الله يرحمه (ريحة الحبايب) و(قصاد عيني)".







