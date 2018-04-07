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مؤمن سليمان: أشعر بالغيرة من المغرب بعد المستوى المميز بالمونديال

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 07:43 ص
مؤمن سليمان: أشعر بالغيرة من المغرب بعد المستوى المميز بالمونديال
منتخب المغرب
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ريهام عبد المحسن
 

علق مؤمن سليمان المدير الفني للشعلة السعودي، على الأداء المميز لمنتخب المغرب في بطولة كأس العالم، والمقامة حاليا على الأراضي الروسية.

 

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"اشعر بالغيرة من المغرب لظهورها بمستوى مميز في مونديال روسيا".

 

وأضاف :"أتمنى أن نكون فخورين بالوصول لكأس العالم في الفترة المقبلة".

 

وتابع: "طارق حامد من أفضل لاعبي المنتخب في مونديال روسيا وهذه النسخة من البطولة هي الأفضل".

 

واختتم سليمان تصريحاته قائلاً: "أصبت باحباط من مستوى اللاعبين في المونديال لأنهم لم يقدروا حجم البطولة التي يلعبون فيها ولم أرى فكرة جماعية حتى بين إثنين من اللاعبين".

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