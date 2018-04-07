مدرب الزمالك السابق: روسيا ستودع المونديال من دور الثمانية
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 07:34 ص
ريهام عبد المحسن
يرى مؤمن سليمان المدير الفني للشعلة، أن روسيا لن تستكمل مشوارها المميز في كأس العالم، وسيودع البطولة من دور الثمانية.
وقال
سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " بلجيكا من أفضل الفرق في كأس
العالم ولديهم القدرة على تغيير الخطة أثناء المباراة ودرس اليابان كان درس قاس لهم".
وأضاف:
"ميسي أقل لاعب يجري في الفرق المحترفة وتسبب في أحد أهداف فرنسا في مرمى الأرجنتين".
واختتم
سليمان تصريحاته قائلاً: "أرشح فرنسا وإنجلترا للوصول لنهائي كأس العالم وروسيا
ستخرج من دور الثمانية".