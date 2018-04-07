أهداف "السكتة القلبية" في كأس العالم.. ومصر تشرب من نفس الكأس مرتين (تقرير)

تشهد بطولة كأس العالم والمقامة حاليًا في روسيا، ظاهرة تسجيل الأهداف في الثواني الأخيرة من المباريات لذلك يطلق على هذا النسخة بطولة "الدقائق الأخيرة.

وكان المنتخب الكولومبي قد تعادل بصعوبة بالغة أمام انجلترا بهدف قاتل لياري مينا في الدقيقة (93) لينقل المباراة لركلات الترجيح ولكن الأسود الثلاثة فازوا بنتيجة 4-3.

وفيما يلي يستعرض لكم " الفجر الرياضي " الأهداف القاتلة التي تم تسجيلها في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم:

1- مصر × أوروجواي:

هدف الأوروجواي سجله خيمينيز في الدقيقة (89)

2- إيران × المغرب:

هدف ذاتي سجله عزيز بوهدوز في الدقيقة (95)

3- البرتغال × أسبانيا:

هدف لكريستيانو رونالدو في الدقيقة (88)

4- انجلترا × تونس:

هدف هاري كين لانجلترا في الدقيقة (91)

5- البرازيل × كوستاريكا:

سجل كوتينيو هدف في الدقيقة (91) ثم نيمار بالدقيقة (97)

6- صربيا × سويسرا:

سجل شاكيري هدف لسويسرا في الدقيقة (92)

7- ألمانيا × السويد

سجل كروس هدف قاتل لألمانيا في الدقيقة (93)

8- السعودية × مصر:

هدف سالم الدوسري للأخضر في الدقيقة (95)

9- أسبانيا × المغرب:

هدف أسباس لأسبانيا في الدقيقة (91)

10- إيران × البرتغال:

هدف كريم أنصاريفرد لإيران في الدقيقة (93)

11- آيسلندا × كرواتيا:

هدف بيريشيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة (91)

12- كوريا الجنوبية × ألمانيا:

هدفي كوريا جاءوا في الدقائق (92) و(96)

13- سويسرا × كوستاريكا:

هدف ذاتي ليان سومر في الدقيقة (93)

14- بلجيكا × اليابان:

هدف ناصر الشاذلي في الدقيقة (94)

15- كولومبيا × انجلترا:

هدف ياري مينا لكولومبيا في الدقيقة (93)