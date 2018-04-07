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هاني شاكر يتألق في حفل "القدس تنتصر" بالأردن

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 06:58 ص
هاني شاكر يتألق في حفل القدس تنتصر بالأردن
صورة أرشيفية
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أحيا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، احتفالية مهرجان "القدس" التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان.

وقدم شاكر،  خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من الوزراء والسفراء العرب عددًا من الأغاني الوطنية عن القدس والأردن والعراق.

 وحرص عدد من الفنانين المصريين على حضور الاحتفالية من بينهم الفنان خالد زكي والمنتج محسن جابر ونهلة حرم الفنان الكبير هاني شاكر ومدير أعماله تامر عبد المنعم وحرمه.

وشهد الحفل تكريم القائمين عليه لهاني شاكر، كما حصل على تكريم آخر من قبل فلسطين قدمه وزير الإعلام أحمد عساف واللواء جبريل رجب بحضور المطران عطالله حنا.

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