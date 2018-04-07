ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"عبدالحكيم": بكيت عندما أعلن الوزير السابق أن الشركة القومية للأسمنت ملوثة للبيئة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 07:00 ص
عبدالحكيم: بكيت عندما أعلن الوزير السابق أن الشركة القومية للأسمنت ملوثة للبيئة
الدكتور محمد عبدالحكيم
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير عام النظم وشئون البيئة بالشركة القومية للأسمنت، إن هذه الشركة كانت رائدة في هذه الصناعة بمصر، وهي أول شركة تحصل على شهادات تتوافق مع المواصفات الأوروبية، وأول شركة مصرية تصدر الأسمنت لأسبانيا، وبعض دول أوروبا.

وأضاف "عبدالحكيم، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن المفتشين في وزارة البيئة، لم يكونوا يعرفون كيفية استخدام الفحم، وقامت الشركة بتدريبهم على كيفية التفتيش على شركات الأسمنت التي تستخدم الفحم.

وتابع مدير عام النظم وشئون البيئة، أن من يقولون أن الشركة ليس بها كفاءات، فهذا افتراء، وهي الشركة الوحيدة الموجود بها 6 حاصلين على درجة الدكتوراة في الكيمياء، مشددا على أنه بكى عندما سمع الوزير السابق خالد بدوي يعلن أن الشركة ملوثة للبيئة.
المزيد عن: توك شو الوزير القومية للأسمنت الشركة أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 7:40:01 AM