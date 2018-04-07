"عبدالحكيم": بكيت عندما أعلن الوزير السابق أن الشركة القومية للأسمنت ملوثة للبيئة



وأضاف "عبدالحكيم، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن المفتشين في وزارة البيئة، لم يكونوا يعرفون كيفية استخدام الفحم، وقامت الشركة بتدريبهم على كيفية التفتيش على شركات الأسمنت التي تستخدم الفحم.



وتابع مدير عام النظم وشئون البيئة، أن من يقولون أن الشركة ليس بها كفاءات، فهذا افتراء، وهي الشركة الوحيدة الموجود بها 6 حاصلين على درجة الدكتوراة في الكيمياء، مشددا على أنه بكى عندما سمع الوزير السابق خالد بدوي يعلن أن الشركة ملوثة للبيئة.

قال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير عام النظم وشئون البيئة بالشركة القومية للأسمنت، إن هذه الشركة كانت رائدة في هذه الصناعة بمصر، وهي أول شركة تحصل على شهادات تتوافق مع المواصفات الأوروبية، وأول شركة مصرية تصدر الأسمنت لأسبانيا، وبعض دول أوروبا.