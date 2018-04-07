الجباس : لست مقتنع بتقنية الفيديو وبلجيكا ستطيح بالبرازيل

أعرب دودو الجباس نجم ليرس البلجيكي السابق عن عدم رضاه بتقنية الفيديو التي تستخدم حاليًا في كأس العالم المقامة بروسيا وأكد أنها تضيع متعة المباريات، كما صرح بأن بلجيكا ستطيح بالبرازيل في دور الثمانية من البطولة.

وقال الجباس في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"الدوري البلجيكي هو الدوري الوحيد في أوروبا المملوء بالكشافين الذين ينتقون المواهب وقوة الدوري ساهمت في بناء منتخب مميز".

وأضاف :"التغيير الرابع في الأشواط الإضافية قرار جيد ولست مقتنع بتقنية الفيديو في المباريات لأنها تضيع متعة المباريات".

واختتم الجباس تصريحاته قائلاً :"مواجهة البرازيل وبلجيكا نهائي مبكر وأتوقع أن تطيح بلجيكا بالبرازيل على الرغم من قوتها وفرنسا وإنجلترا مرشحان للوصول للنهائي".