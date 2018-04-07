خبير اقتصادي: "الدولة هتقابلها كارثة في قطاع الصحة الفترة اللي جاية"



وشدد النحاس، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن على أن المواطن المصري يحمل هم الضيقة المقبلة باستمرار، وماذا سيحدث لأبنائه إذا حدث له أي مكروه.



وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة كان يجب عليها أن تبني مستشفيات خاصة، ومدارس خاصة، ومن إيراداتها تقوم بالإنفاق على التعليم والعلاج المجاني، وتنافس الدولة القطاع الخاص فتنخفض الأسعار.



من جانبه، قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي: "مين قالك إن الدولة مبتعملش؟؟" ليرد الخبير الاقتصادي: "دلوقتي بعد ما تخربت جايين نقول مين قال مبتعملش.. لا مبتعملش.. والدولة هتقابلها كارثة في قطاع الصحة الفترة اللي جاية لأن أكبر شركة في الإمارات تحتكر 4 آلاف سرير في مصر هتفلس الفترة اللي جاية".

قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن الدولة تركت الشعب المصري فريسة للقطاع الخاص في التعليم والصحة، والأدوية، كان يجب عليها أن تضخ استثمارات في هذا المجال.