أول تعليق لـ أحمد فلوكس على نبأ اعتزاله الفن
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 06:27 ص
الفجر الفني
أعتذر عن انشغالى الأيام الماضيه مما منعنى من الرد على تساؤلات الجمهور عن الخبر الذى انتشر مؤخرا نظرا لانشغالى فى تحضير عمل قادم واشكر كل من اهتم وحاول جاهدا معرفه صحة الخبر من عدمه وانا سعيد بحب الجمهور وحرصه على عدم اعتزالى الفن فكان لزاما على أن أرد على تساؤلاتكم والحقيقة إننى كنت افكر فى الاستقرار مع ابنى خارج القاهرة بدولة الإمارات لكن تغيرت الأمور وسوف يأتى ابنى ليعيش معى فى القاهرة وأنا الآن استعد لتحضير عمل جديد اتمنى أن يضيف جديدا لرصيدى الفنى لديكم واشكركم جمهورى العزيز على هذا الحب الذى يدفعنى دائما لمحاولة ارضاؤكم فأنتم من تصنعون الفنان .. تحية إعزاز وتقدير لجمهورى العزيز ❤️❤️ #احمد_فلوكس
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