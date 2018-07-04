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أول تعليق لـ أحمد فلوكس على نبأ اعتزاله الفن

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 06:27 ص
أول تعليق لـ أحمد فلوكس على نبأ اعتزاله الفن
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الفجر الفني
 

كشف الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصو الشهير "إنستجرام" حقيقة الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول اعتزاله الفن، مؤكدًا أن هذا الكلام عاري تمامًا عن الصحة . 

وشارك فلوكس جمهوره  إحدى صور معلقصا عليها: "أعتذر عن انشغالى الأيام الماضية مما منعني من الرد على تساؤلات الجمهور عن الخبر الذى انتشر مؤخرًا نظرًا لانشغالي فى تحضير عمل قادم وأشكر كل من اهتم وحاول جاهدًا معرفة صحة الخبر من عدمه وأنا سعيد بحب الجمهور وحرصه على عدم اعتزالى الفن فكان لزامًا على أن أرد على تساؤلاتكم".

وأضاف "الحقيقة إننى كنت أفكر فى الاستقرار مع ابنى خارج القاهرة بدولة الإمارات لكن تغيرت الأمور وسوف يأتى ابنى ليعيش معي فى القاهرة وأنا الآن أستعد لتحضير عمل جديد اتمنى أن يضيف جديدًا لرصيدى الفنى لديكم وأشكركم جمهورى العزيز على هذا الحب الذى يدفعنى دائمًا لمحاولة ارضاؤكم فأنتم من تصنعون الفنان".


أعتذر عن انشغالى الأيام الماضيه مما منعنى من الرد على تساؤلات الجمهور عن الخبر الذى انتشر مؤخرا نظرا لانشغالى فى تحضير عمل قادم واشكر كل من اهتم وحاول جاهدا معرفه صحة الخبر من عدمه وانا سعيد بحب الجمهور وحرصه على عدم اعتزالى الفن فكان لزاما على أن أرد على تساؤلاتكم والحقيقة إننى كنت افكر فى الاستقرار مع ابنى خارج القاهرة بدولة الإمارات لكن تغيرت الأمور وسوف يأتى ابنى ليعيش معى فى القاهرة وأنا الآن استعد لتحضير عمل جديد اتمنى أن يضيف جديدا لرصيدى الفنى لديكم واشكركم جمهورى العزيز على هذا الحب الذى يدفعنى دائما لمحاولة ارضاؤكم فأنتم من تصنعون الفنان .. تحية إعزاز وتقدير لجمهورى العزيز ❤️❤️ #احمد_فلوكس

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