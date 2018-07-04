أول تعليق لـ أحمد فلوكس على نبأ اعتزاله الفن





كشف الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصو الشهير "إنستجرام" حقيقة الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول اعتزاله الفن، مؤكدًا أن هذا الكلام عاري تمامًا عن الصحة .





وشارك فلوكس جمهوره إحدى صور معلقصا عليها: "أعتذر عن انشغالى الأيام الماضية مما منعني من الرد على تساؤلات الجمهور عن الخبر الذى انتشر مؤخرًا نظرًا لانشغالي فى تحضير عمل قادم وأشكر كل من اهتم وحاول جاهدًا معرفة صحة الخبر من عدمه وأنا سعيد بحب الجمهور وحرصه على عدم اعتزالى الفن فكان لزامًا على أن أرد على تساؤلاتكم".





وأضاف "الحقيقة إننى كنت أفكر فى الاستقرار مع ابنى خارج القاهرة بدولة الإمارات لكن تغيرت الأمور وسوف يأتى ابنى ليعيش معي فى القاهرة وأنا الآن أ ستعد لتحضير عمل جديد اتمنى أن يضيف جديدًا لرصيدى الفنى لديكم وأشكركم جمهورى العزيز على هذا الحب الذى يدفعنى دائمًا لمحاولة ارضاؤكم فأنتم من تصنعون الفنان".



