وزير المستقبل الإماراتي: هناك ثورة إدارية اقتصادية اجتماعية تحدث في العالم تقودها التكنولوجيا



وأضاف "القرقاوي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الثلاثاء، أنه على سبيل المثال القطاع الطبي، فهناك موضوع مثل الشفرة الوراثية والروبوتات التي تقوم بعمليات جراحية، وهذا هو المستقبل.



وتابع الوزير الإماراتي، أن المستقبل سريع ومختلف جدا، والدولة التي تستشرق المستقبل ستملك الحاضر أيضا، كما استثمرت الولايات المتحدة الأمريكية في مستقبل التكنولوجيا وحاليا تقود هذه الشركات العالم، وهناك ثورة إدارية اقتصادية اجتماعية تحدث في العالم تقودها التكنولوجيا، ونستطيع أن نستخدمها بشكل صحيح.

قال محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، إن حكومة دولة الإمارات لديها منظومة كاملة لاستشراق المستقبل، وهناك إدارة لذلك في كل الوزارات.