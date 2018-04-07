مؤمن سليمان: الزمالك يتفوق على الأهلي في مجال التدريب
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 06:23 ص
ريهام عبد المحسن
أكد مؤمن سليمان المدير الفني للشعلة السعودي، أن نجوم الزمالك يتفوقون على نظرائهم في الأهلي، بعد الاعتزال في مجال التدريب.
وقال
سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " دائماً ما ينجح نجوم الزمالك
عقب اعتزالهم في مجال التدريب بعكس نجوم الأهلي الذي يتجه أغلبهم للإعلام".
وأضاف:
"تجاربي الناجحة أكثر من الفاشلة ويجب أن تحدث سقطة حتى اتعلم منها وتجربتي مع
سموحة كانت ناجحة وكنت على وشك تحقيق إنجاز مع الزمالك".
واختتم
سليمان تصريحاته قائلاً: "فرق الدرجات الدنيا مليئة بالمواهب والاستثمار في الكرة
المصرية لأنه بدلا من أن يستنجد نادي بوزارة يجب أن نوفر هذه الأموال لمراكز الشباب
من أجل دعم المواهب".
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