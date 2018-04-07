كاتبة تحرج داعية سلفي: "عرفني إزاي بنتك هتطيق علاقة جنسية؟"



وأضافت "سليمان" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الفتاة تكون ليست لديها قدرة جنسية ولا عقلية على الزواج، وهناك 63% من السيدات لم يخترن أزواجهن، وولي الأمر هو من يقوم بذلك "جبرا".



ووجهت حديثها إلى الداعية السلفي سامح عبدالحميد، وقالت له: "فيه كلمة عار اسمها (أن تطيق) قولي أنت هتعرف ابنتك لما تبلغ هتطيق رجل ولا لا"، ليرد عليها: "أنتي بتتكلمي كلام ليس له إجابة"، فتابعت: "عرفهالي.. عرفني إزاي هتطيق علاقة جنسية؟؟ دي قلة أدب".



من جانبه، رد "عبدالحميد" قائلا: "البنت لها الحق في الزواج، ويجب حماية حق البنت في الزواج".

قالت عبير سليمان، الكاتبة، إن زواج الفتاة قبل سن 18 عامًا، هو انتهاك وجريمة ترقى إلى التجارة الجنسية وتجارة البشر، والاستغلال الجنسي للأطفال.