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الأمير هاري يرفض ملامسة يد ميغان في القصر الملكي.. تعرف على السبب (صورة)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 05:55 ص
الأمير هاري يرفض ملامسة يد ميغان في القصر الملكي.. تعرف على السبب (صورة)
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في سلوك متكرر أعتادت ميغان ماركل إظهار الحب والمودة مع زوجها الأمير هاري في المناسبات الرسمية، وهذه المرة قامت بتحريك يدها بإتجاه يد زوجها لعقدها وذلك في قصر باكنغهام. لكن الأخير أمتنع متبعًا التقاليد التي تفرضها الآداب الملكية في القصر.

وكانت بدأت الواقعة عندما كان يسيران الزوجان ميغان وهاري خلف ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية في قصر باكنغهام. إذ قربت ميغان يديها لفترة وجيزة قبل ان يحرك الأمير هاري يديه من أمامه.

الأمير هاري يرفض ملامسة يد ميغان في القصر الملكي.. تعرف على السبب (صورة)
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