الأمير هاري يرفض ملامسة يد ميغان في القصر الملكي.. تعرف على السبب (صورة)
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 05:55 ص
في سلوك متكرر أعتادت ميغان ماركل إظهار الحب والمودة مع زوجها الأمير هاري في المناسبات الرسمية، وهذه المرة قامت بتحريك يدها بإتجاه يد زوجها لعقدها وذلك في قصر باكنغهام. لكن الأخير أمتنع متبعًا التقاليد التي تفرضها الآداب الملكية في القصر.
وكانت بدأت الواقعة عندما كان يسيران الزوجان ميغان وهاري خلف ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية في قصر باكنغهام. إذ قربت ميغان يديها لفترة وجيزة قبل ان يحرك الأمير هاري يديه من أمامه.
المزيد عن: نجوم الفن ميجان ماركل مشاهير مزيكا مجمع الأميرية فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن