الأمير هاري يرفض ملامسة يد ميغان في القصر الملكي.. تعرف على السبب (صورة)





في سلوك متكرر أعتادت ميغان ماركل إظهار الحب والمودة مع زوجها الأمير هاري في المناسبات الرسمية، وهذه المرة قامت بتحريك يدها بإتجاه يد زوجها لعقدها وذلك في قصر باكنغهام. لكن الأخير أمتنع متبعًا التقاليد التي تفرضها الآداب الملكية في القصر.



