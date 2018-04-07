متحدث البرلمان: برنامج الحكومة يبعث الأمل لدى كل المصريين



وأضاف "حسب الله"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الثلاثاء، أن مصر مرت بمرحلة استعادة مؤسسات الدولة، وتثبيتها بكل مكوناتها، واليوم هي مرحلة جني الثمار لما حدث في الفترة الماضية.



وتابع المتحدث باسم البرلمان، أن "مدبولي" ارتكز على أن هدف الحكومة تحويل مصر إلى دولة غنية في الموارد، وبالتالي ستقل نسبة الفقر والعوز، موضحا أن موازنة الدولة هذا العام أكبر ميزانية في مصر، والبند الأكبر موجه لدعم المواطن المصري، وهذا يدل على أن الدولة لديها إرادة حقيقة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.



وأوضح أنهم بدأوا العمل في دراسة بيان الحكومة، ثم سيتم مناقشة البرنامج، وتحديد ما إذا كان سيتم الموافقة عليه ومنح الثقة للحكومة أم لا.

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، إن برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يبعث الأمل لدى كل المصريين.