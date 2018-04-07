نجاح 4 محكمات فقط في اختبارات اللياقة البدنية

انتهت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، من إجراء اختبار اللياقة البدنية للمحكمات، استعدادا للمشاركة في المعسكرات المقبلة قبل بداية الموسم الجديد.

وشارك فى الاختبارات ١٨ محكمة، نجح منهن ٤ فقط ورسبت ١٤ محكمة، حيث قررت لجنة الحكام إجراء اختبار إعادة للراسبات سيحدد لاحقا.

وجاء أسماء الناجحات على النحو التالي: مها محمد محمد ابراهيم ونجلاء فتحي رضوان ومريم السيد شحاتة من فرع الدقهلية وسماح عبد الهادي محمد من فرع الوادي الجديد.